Казань, 1 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В республиканской клинической больницы (РКБ) города Казани скончался 70-летний хозяин квартиры, которого обвиняли в произошедшем взрыве бытового газа в жилом доме в Набережных Челнах. Смерть мужчины подтвердили в пресс-службе больницы.

Nabchelny.ru Взрыв газа в жилом доме в Набережных Челнах

Пострадавший при взрыве мужчина получал лечение в палате интенсивной терапии. Около недели врачи пытались спасти пациента, однако сегодня, 1 ноября около 03:00 пациент скончался, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Таким образом, жертвами взрыва бытового газа в многоэтажке стали два человека. Ранее умерла 22-летняя девушка.

ИА REGNUM напоминает, вечером 25 октября в результате утечки произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате происшествия разрушены три квартиры на пятом и одна квартира на четвертом этаже. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. В отношении 70-летнего владельца квартиры, которая стала эпицентром хлопка газовоздушной смеси в городе Набережные Челны, возбудили уголовное дело по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

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