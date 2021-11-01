Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области опубликовала фотографии из новосибирского лицея №12», где сегодня утром, 1 ноября, трое мужчин упали в яму с кипятком. Установлено, что в подвал они спустились, чтобы установить место утечки.

В подвале новосибирского лицея трое мужчин провалились в яму с кипятком Прокуратура Новосибирской области

Напомним, предварительно установлено, что слесарь лицея и двое специалистов Сибирской генерирующей компании проводили осмотр коммуникаций для установления утечки в подвале. Из-за обрушения бетонной плиты они провалились в яму с кипятком. Мужчины получили ожоги и были доставлены в больницу.

В подвале новосибирского лицея Прокуратура Новосибирской области

В настоящее время региональное управление СКР и прокуратура проводят свои проверки инцидента.

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