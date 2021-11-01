Москва, 1 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун пожаловался в прокуратуру на блогера Михаила Борзыкина за публичные оскорбления. Об этом 31 октября Борзыкин рассказал на Youtube-канале «Фабрика футбола».

Александр Мысякин Леонид Федун

«Федун призывает меня к ответу за публичные оскорбления. Я даже с ним согласен: было. Да и как не быть, когда команду, за которую я болею с детства, медленно и мучительно убивают», — сказал Борзыкин.

Он также призвал Федуна «забрать свой стадион, свою академию, свою семейку и просто уйти».

Борзыкин также рассказал, что прокуратура вызвала его для дачи объяснений и рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

Напомним, в настоящее время «Спартак» идёт на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. 24 октября красно-белые проиграли «Зениту» со счётом 1:7. Недовольные ситуацией в клубе болельщики оскорбляли Федуна во время домашних матчей, а перед матчем с «Ростовом» вывесили баннер, на котором было написано «Наша сила — любовь к родному клубу. Безвольным в нём не место».

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