Чебоксары, , 11:09 — REGNUM С начала года на территории Чувашии упразднены карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 870 гектаров. При этом сохраняется карантин на площади почти 1,2 тыс. гектаров по золотистой картофельной нематоде и 8,2 тыс. гектаров по большому чёрному еловому усачу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Картофель урожая-2017 ИА REGNUM

С начала года ведомство провело фитосанитарным мониторингом охвачено 24,5 тыс. гектаров. В результате упразднены карантинные фитосанитарные зоны по четырём видам карантинных объектов на общей площади 870 га.

«Новые очаги не установлены», — говорят в управлении.

По данным ведомства, полностью ликвидированы очаги карантинных объектов рода повилики, а по золотистой картофельной нематоде отменены карантинные фитосанитарные режимы на 399 приусадебных участках в 13 районах общей площадью 110,6 гектара. В управлении Россельхознадзора при этом подчёркивают, что в районах ещё сохраняются очаги картофельной нематоды.

Кроме того, в Чувашии ликвидированы все установленные карантинные фитосанитарные зоны по сосновому чёрному усачу на площади 758 гектаров в Канашском, Вурнарском, Шемуршинском лесничествах. Напомним, что в период созревания жуки объедают древесину, оставляя после себя ослабленное либо усыхающее дерево.

В настоящее время в Чувашии сохраняются территории по двум видам карантинных объектов.

«Золотистая картофельная нематода осталась в 12 районах республики на площади 1194 гектара, наибольшие очаги — в Батыревском, Вурнарском, Комсомольском и Шемуршинском районах. И сохраняется карантинная зона по большому чёрному еловому усачу на площади 8250 га в лесах Вурнарского района», — говорится в сообщении.

На этих территориях управление Россельхознадзора в соответствии с программами по локализации очагов и ликвидации популяций карантинных объектов продолжает проводить комплекс предусмотренных мероприятий.

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