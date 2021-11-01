Канберра, , 11:11 — REGNUM Еще две вакцины от COVID-19, которые не зарегистрированы для применения на территории Австралии, будут признаны для въезда в страну. 1 ноября Австралийское управление терапевтических товаров постановило, что отныне правительство Австралии признает вакцины Covaxin и BBIBP-CorV, передает телеканал Nine News.

Вакцина Wallspaper.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Соответствующее постановление будет распространяться на лиц в возрасте 12 лет и старше, которые были вакцинированы Covaxin, и для путешественников в возрасте от 18 до 60 лет, которые были вакцинированы BBIBP-CorV.

«В последние недели Австралийское управление терапевтических товаров получило дополнительную информацию, демонстрирующую, что эти вакцины обеспечивают должную защиту и потенциально снижают вероятность того, что прибывающий путешественник передаст COVID-19 другим лицам во время своего пребывания на территории Австралии, или серьезно заболеет COVID-19», — говорится на сайте ведомства.

Напомним, что Covaxin является препаратом индийского происхождения, а BBIBP-CorV — китайского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии назвали регионы с самым низким уровнем вакцинации от COVID-19