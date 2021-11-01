Оренбург, , 11:06 — REGNUM В Оренбургской области гендиректор компании, осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок, предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в налоговом преступлении, сообщает СУ СКР по региону.

Налоги Kakprosto.ru

По данным следствия, с декабря 2019 года по апрель 2020 года глава компании скрыл от налоговиков более 10 млн рублей, используя счета третьих лиц. Между тем, деньги должны были быть направлены в счет имевшейся у организации задолженности по уплате налогов. На имущество руководителя наложен арест.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере»). Материалы переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.