Киев, , 11:06 — REGNUM За истекшие сутки на Украине выявили 13 936 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 ноября сообщает украинский минздрав.

Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 936 238.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 298 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 68 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 17 тыс. носителей коронавируса.