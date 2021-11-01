Элиста, , 11:06 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 51 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 1 ноября. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 514 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 30 человек. Режим самоизоляции соблюдает 2 691 житель Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 411 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 30 689 носителей инфекции.

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