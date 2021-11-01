Москва, 1 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Российские власти не могут просто так оставить своих граждан, живущих в ЛДНР, под обстрелами не только беспилотников, но любых других видов вооружений и наблюдать, как они гибнут и как разрушаются их дома, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Baykarsavunma.com Ударный БПЛА Bayraktar TB2

«Журналисты из США справедливо предполагают, что реакция Москвы будет физической и далеко за рамками словесных протестов. А вот какой именно — зависит от Киева», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может выйти за рамки резких слов после того, как украинский власти применили в Донбассе ударный турецкий беспилотник Bayraktar, написал журнал The National Interest.

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