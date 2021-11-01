Ижевск, , 11:03 — REGNUM В Удмуртии в минувшие выходные дни побывала делегация Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора)"для оказания методической помощи по борьбе с новой коронавирусной инфекцией». Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Пресс-служба минздрава Удмуртии

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Замглавы ведомства Дмитрий Павлюков и замначальника управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора Александр Корочкин посетили Станцию скорой медицинской помощи, Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) и Городскую поликлинику №2.

По итогам визита Павлюков отметил, что Удмуртия — это регион, в котором проблемы решаются. Он констатировал, что ситуация с коронавирусом в республике выравнивается, чему способствуют введенные ограничительные меры.

В то же время он попросил «обратить особое внимание на маршрутизацию пациентов между медицинскими учреждениями, а также своевременную выдачу бесплатных лекарственных препаратов».

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заверил, что все предложенные рекомендации будут отработаны, в том числе по увеличению охвата тестированием, принимаемым ограничительным мерам.

ИА REGNUM напоминает, в течение последних полутора месяцев в Удмуртии наблюдается постоянное увеличение ежедневного прироста числа случай заражения коронавирусом. На прошлой неделе за сутки с 24 по 25 октября в республике впервые был выявлен 401 новый случай заражения коронавируса — абсолютный рекорд за все время эпидемии. 19 октября был зафиксирован рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки — скончались 37 жителей республики.

Удмуртия неоднократно называлась в числе регионов, где наиболее напряженная ситуация с распространением коронавируса.

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