Симферополь, , 11:03 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 725 новых случаев заражения коронавирусом. Данные статистики за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 1 ноября. Сутками ранее, 31 октября, сообщалось о 712 новых пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки лаборатории региона обследовали на коронавирус 8 656 человек. Выздоровевшими после заражения коронавирусом в Крыму за сутки признаны 699 человек. За тот же период в статистику включено 17 новых летальных исходов среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего на территории Республики Крым на утро 1 ноября подтверждено 97 496 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 84 392 человека. Жертвами инфекции в Крыму стали 3010 пациентов.