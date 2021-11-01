Якутск, 1 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Усть-Майском районе Якутии проводится проверка массовой гибели рыбы на реке Алдан. Инспекторы государственного экологического надзора пытаются выяснить, что могло стать причиной экологического ЧП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Пресс-служба минэкологии Татарии Гибель рыбы

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О гибели рыбы сообщили жители сёл Эльдикан и Кюпцы. Причина ЧП станет известна только результатам исследования. Образцы рыбы направлены в в Восточно-Сибирское территориальное управление «Росрыболовство». Пробы воды проверяет республиканское бюджетное учреждение «РИАЦЭМ».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в реке Лена массово погибали осетры. Одной из предположительных причин такого явления тогда назывались лесные пожары.