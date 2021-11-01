Москва, , 11:02 — REGNUM Провести масштабную «демигрантизацию» предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Стройка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

"Пора провести масштабную «демигрантизацию» российской экономики, вернуть рабочие места гражданам РФ. И платить за работу достойные зарплаты», — предложил Журавлёв в Facebook.

Парламентарий убежден, что отказ от иностранной рабочей силы должен затрагивать не только строительную отрасль, но также ЖКХ и другие сферы деятельности, переполненные сегодня мигрантами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

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