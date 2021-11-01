Брянск, , 11:04 — REGNUM В Брянской области за последние дни октября скончались ещё 33 пациента с COVID-19. По данным на 1 ноября зарегистрировано ещё 18 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В общей летальной статистике уже 1 894 записи. Оперштаб зафиксировал 30 октября 17 смертей от осложнений при коронавирусе, 31 октября — 16 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное количество смертей за сутки в регионе отмечено 28 октября — скончались 20 человек.