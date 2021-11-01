Мельбурн, Австралия, , 11:02 — REGNUM 1 ноября зоозащитники провели акцию протеста у ворот ипподрома Флемингтон (Мельбурн, штат Виктория, Австралия), где в ближайшее время стартует ежегодный Кубок Мельбурна. Чтобы привлечь внимание общественности, протестующие оделись в красные костюмы охранников из популярного сериала «Игра в кальмара». Об этом 1 ноября сообщил телеканал Nine News.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Инициаторами протестной акции стали члены организаций «Люди за этичное обращение с животными» и «Коалиция по защите скаковых лошадей».

Как заявила в интервью Nine News одна из протестующих Мими Бекхечи, цель их акции заключалась в попытке установить связь между сюжетом сериала «Игры в кальмара», где людей заставляли рисковать своими жизнями, и тем, как люди обращаются с лошадьми в индустрии скачек.

«В сериале «Игра в кальмара» игроки ставили на кон свои жизни, но, по крайней мере, могли выбирать, хотят они играть или нет … Лошади, используемые в Кубке Мельбурна, участвуют в гонках под принуждением. Их кнутом гонят к финишу, а потом от них отказываются, когда они перестают приносить прибыль», — добавила Бекхечи.