Москва, , 11:00 — REGNUM В России выявлено три случая заражения коронавирусным штаммом «Мю», и ещё один случай — штаммом «Лямбда». Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, сообщает «Интерфакс».

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

При этом, по его словам, доминирующим в России и по всему миру остаётся штамм коронавируса «Дельта».

Впервые штаммы коронавируса «Мю» и «Дельта» были выявлены в Южной Америке.