Новосибирск, 1 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Прокуратура организовала свою проверку в связи с происшествием в новосибирском лицее, в результате которого пострадали трое рабочих. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Предварительно установлено, что утром 1 ноября слесарь муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №12» и ещё двое специалистов СГК проводили осмотр коммуникаций образовательной организации для установления утечки в подвале (установлена в ходе мониторинга тепловых сетей). В подвале здания лицея они из-за обрушения бетонной плиты провалились в яму с горячим теплоносителем (кипятком). В результате потерпевшие получили ожоги и были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания им неотложной медицинской помощи», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.