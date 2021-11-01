Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Instagram в своём традиционном приветствии в начале новой недели пожелал подписчикам совместными усилиями улучшить ситуацию по коронавирусу на Дону.

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«Начинаем новую неделю. Мы вместе должны переломить эпидобстановку», — подписал фотографию глава региона.

https://www.instagram.com/p/CVuE0lTIrVJ/

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 1 ноября введены дополнительные антиковидные ограничения. Они касаются предприятий общественного питания.

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