София, , 10:58 — REGNUM Сотни общественных активистов вновь вышли на улицы болгарской столицы Софии для того, чтобы выразить свое недовольство в связи с ужесточением в Болгарии карантинных правил и введением в ряде регионов страны обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом 1 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, накануне противники ограничений перекрыли центральные улицы Софии, включая подходы к правительственному кварталу.

Манифестанты скандировали лозунги: «Эпидемия — не повод для нарушения Конституции!» и «Нет — сегрегации!». По некоторым данным, в настоящее время активисты, объявившие свою кампанию «бессрочным протестом», блокировали движение на некоторых софийских улицах. Как отмечают очевидцы, полиция не предпринимает попыток разгона акции.

Напомним, с 21 октября в Болгарии действует режим жесткого карантина в связи с распространением пандемии. В стране запрещены массовые мероприятия, а посещение кинотеатров, ресторанов и кафе возможно лишь при наличии у посетителя так называемой «Зеленой карты» — документа о соответствующей вакцинации.