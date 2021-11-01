Амстердам, , 10:57 — REGNUM Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11% на фоне приостановки прокачки голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась до почти $861 за 1 тыс. кубометров, общий рост цены превысил 11%.

Напомним, ранее европейский газотранспортный оператор Gascade сообщил, что прокачка голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» упала до нуля.

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