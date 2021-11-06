6 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Мальгавко, Анастасия Мальгавко, , 14:23 — REGNUM Со Светланой Васильевной Черновой, жительницей «бочки», мы познакомились около года назад. Наступила промозглая осень, выпал первый снег. В тот неуютный холодный день мы отправились на окраину Омска искать обжитые металлические цистерны, о которых время от времени писали в прессе. И вот мы обошли все 6 бочек. Первые пять выглядели заброшенными, но у последней мы заметили женскую фигуру.

Светлана Васильевна в своей бочке Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Бочка Светланы Васильевны зимой Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Бочка Светланы Васильевны зимой Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Бочка Светланы Васильевны зимой Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Подошли ближе: над кучей старого деревянного забора трудилась пенсионерка. Она разбирала его по досочкам и пилила на маленькие кусочки. Слово за слово завязался разговор, и Светлана Васильевна поведала нам свою историю. Рассказала, что живет здесь уже 33 (на тот момент) года, и что с прошлой зимы стало совсем тяжело: перерезали электричество. Вот и приходится теперь целыми днями «готовить» дрова да подкидывать в печку «буржуйку».

Светлана Васильевна колет дрова Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

За водой Светлана Васильевна ходила на колонку Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Потом Светлана Васильевна разрешила нам войти и посмотреть внутреннее убранство «металлического дома». Там было темновато, но главное мы рассмотреть смогли. Небольшую кухоньку, которая годами обрастала всем необходимым, место для сна, а в самой большой комнатке мы увидели «буржуйку», швейную машинку, уголок с иконами, а на окне — проросший зеленый лук и засушенные семена на следующий год.

Даже тесную бочку Светлане Васильевне удалось превратить в уютное жильё Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Внутри бочка Светланы Васильевны напоминала обычную квартиру Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Светлана Васильевна угостила нас чаем и познакомила со своими котами: Рыжим и Белым — верными друзьями одинокой пенсионерки. А на улице владения Светланы Васильевны охранял преданный пёс Черныш. Из рассказов Светланы Васильевны мы узнали, как она попала «в бочку».

Светлана Васильевна греется у буржуйки Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На буржуйке греется чай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Уголок с иконами Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На окне Светлана Васильевна выращивала себе лук Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Газовая плита Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Светлана Васильевна готовит еду Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Бочка Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Окно в бочке Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Светлана Васильевна подзаряжает свои электронные устройства Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В 80-е годы она устроилась на местный завод крановщицей и переехала во временное жилье ждать, когда выделят квартиру. Но вскоре страна развалилась, завод закрылся, а наша героиня с остальными жителями «бочек» так и остались «забытыми в СССР». Долгие годы во всех 6 цистернах бурлила жизнь, в нескольких росли семьи. Но с отключением электричества все разъехались, кто куда. Остались только Чернова и два выпивающих брата по соседству.

Светлана Васильевна показывает фотографии Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Весь год мы время от времени навещали Светлану Васильевны и следили за переменами. В сильные морозы в соседней бочке произошла трагедия — заживо сгорели братья, наверное, пытались согреться. Потом пенсионерка заболела и попала в больницу, где и «перезимовала». На предложения социальной службы переехать в специальное заведение Светлана Васильевна не согласилась, ведь «бочка» хоть какой-то, а свой домик на земле.

Светлана Васильевна у бочки Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Соседи Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ежедневное умывание Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Светлана Васильевна изучает документы для включение в список на жильё Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

34 года бочка была для Светланы Васильевны домом Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Неизвестно сколько бы ещё «мытарилась» Светлана Васильевна в холодном убежище, если бы не внимание со стороны СМИ. Всё началось с публикации в Instagram тех самых фотографий, которые снимались в течение года. Затем подключились местные издания, и к Светлане Васильевне стали наведываться журналисты из разных источников, газет, журналов, интернет-ресурсов.

Светлана Васильевна Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Светлана Васильевна в магазине Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Светлане Васильевне помогали кто чем мог Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На тот момент «жительница бочки» стала одной из главных новостей региона. О ней писали, ее приглашали на Первый канал, Александр Бастрыкин давал поручения разобраться с ситуацией «пенсионерки в бочке».

Светлана Васильевна в прокуратуре Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Светлана Васильевна в прокуратуре Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Светлана Васильевна множество раз обращалась в прокуратуру Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Поднявшийся шум активизировал и государственные структуры: Светлане Васильевне предлагали варианты переселения. И пока она раздумывала, случилась неожиданная радость.

Светлана Васильевна многие годы обивала пороги Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Светлана Васильевна в новой квартире Алексей Мальгавко © ИА REGNUM В новую квартиру переехала и старая швейная машинка Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Волшебниками для пенсионерки стали блогеры из Москвы и Новосибирска. На собранные среди подписчиков средства Светлане Васильевну купили квартиру в новостройке и мебель.

Светлана Васильевна в долгожданной квартире Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Вот так, объединив силы, пресса и интернет за один месяц смогли изменить жизнь пенсионерки, которая 34 года ждала чуда.