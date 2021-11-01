Мехико, 1 ноября 2021, 10:56 — REGNUM Тысячи мексиканцев заполнили один из главных проспектов Мехико, чтобы принять участие в параде в честь Дня мертвых, отменённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Раскрас ко Дню мертвых
Раскрас ко Дню мертвых
(сс) darvinsantos

«Мне нравится приходить посмотреть на эту традицию, которую мы, мексиканцы, не можем потерять из виду», — сказала Летисия Гальван, 67-летняя госслужащая, которая была одета в костюм скелета, сомбреро и раскрасила половину лица в цвета, напоминающие традиционный череп Катрины.

Некоторые маленькие дети сидели на плечах своих родителей, чтобы посмотреть на шествие с танцорами, одетыми в костюмы коренных народов и головные уборы из перьев, масштабные репродукции знаковых мест Мехико и фигуры, известные как «alebrijes».

В Мексике зарегистрировали один из самых высоких в мире показателей смертей от COVID-19, поэтому в 2020 году власти призвали людей оставаться дома и распорядились закрыть кладбища, которые обычно переполнены во время традиционного празднования Дня мертвых 1 и 2 ноября.

Но после того, как почти половина населения была привита от COVID-19, а число случаев заражения снизилось, власти в Мехико и большинстве регионов страны в последние недели разрешили отменить ограничения на проведение массовых мероприятий.

Тем не менее, многие мексиканцы по-прежнему носят маски, когда выходят на улицу, и некоторые зрители держались в стороне от парада.