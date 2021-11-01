Мехико, 1 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Тысячи мексиканцев заполнили один из главных проспектов Мехико, чтобы принять участие в параде в честь Дня мертвых, отменённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

(сс) darvinsantos Раскрас ко Дню мертвых

«Мне нравится приходить посмотреть на эту традицию, которую мы, мексиканцы, не можем потерять из виду», — сказала Летисия Гальван, 67-летняя госслужащая, которая была одета в костюм скелета, сомбреро и раскрасила половину лица в цвета, напоминающие традиционный череп Катрины.

Некоторые маленькие дети сидели на плечах своих родителей, чтобы посмотреть на шествие с танцорами, одетыми в костюмы коренных народов и головные уборы из перьев, масштабные репродукции знаковых мест Мехико и фигуры, известные как «alebrijes».

В Мексике зарегистрировали один из самых высоких в мире показателей смертей от COVID-19, поэтому в 2020 году власти призвали людей оставаться дома и распорядились закрыть кладбища, которые обычно переполнены во время традиционного празднования Дня мертвых 1 и 2 ноября.

Но после того, как почти половина населения была привита от COVID-19, а число случаев заражения снизилось, власти в Мехико и большинстве регионов страны в последние недели разрешили отменить ограничения на проведение массовых мероприятий.

Тем не менее, многие мексиканцы по-прежнему носят маски, когда выходят на улицу, и некоторые зрители держались в стороне от парада.