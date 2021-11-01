Рим, 1 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 31 октября в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Mofa.go.kr Энтони Блинкен и Чон Ый Ён

В ходе 30-минутной встречи главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая укрепление двустороннего сотрудничества, пандемию коронавируса, ситуацию на Корейском полуострове и возможность документального оформления окончания Корейской войны (1950−1953 гг).

Участники встречи согласились с важностью стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также подчеркнули, что двусторонний альянс начал постепенно выходить за рамки регионального сотрудничества и приобретать глобальный характер.