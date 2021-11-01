Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Свердловской области со 2 ноября произойдет резкое похолодание. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

Disclosurenewsonline.com Гололед

На севере региона ожидают морозы до — 23 °C. В Екатеринбурге столбики термометра опустятся до — 13 °C. Такая температура ожидается ночью.

Днем же в Екатеринбурге термометры покажут −3… −5°C. С 1 ноября в Свердловской области ветер будет достигать девяти метров в секунду.

Резкое похолодание может вызывать в регионе гололедицу. Кроме того, 2 ноября в областной столице ожидают снег.

Отметим, что по данным гидрометцентра, первая половина месяца будет довольно теплой. Настоящие морозы установятся в области во второй половине ноября.