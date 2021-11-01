Уфа, , 10:59 — REGNUM 666 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коронавирус Mil.ru

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Сообщается, что всего в республике выявили 86 831 случай заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 75 961 человек, в том числе 658 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививки от COVID-19 в регионе получили 1 668 952 человека, завершили вакцинацию 1 342 669 человек. За прошедшие сутки в Башкирии констатировали смерть 37 пациентов с COVID-19, всего в республике скончались 2658 таких пациентов.

Согласно данным на 31 октября в республике за сутки выявили 668 носителей коронавируса.