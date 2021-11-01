Джакарта, , 10:53 — REGNUM Граждан России и Украины депортировали из Индонезии после освобождения из-под стражи по делу о подделке результатов ПЦР-теста, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия. Остров Бали Konstantinos Trovas

Двое иностранных граждан отбыли восемь месяцев в тюрьме на Бали.

Сотрудники полиции обнаружили расхождения между временем выдачи и регистрационным номером ПЦР-теста. Затем они связались с больницей, выдавшей документ, и получили подтверждение, что подобный документ никогда не выдавался.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 819 600 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов.

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