Джакарта, 1 ноября 2021, 10:53 — REGNUM Граждан России и Украины депортировали из Индонезии после освобождения из-под стражи по делу о подделке результатов ПЦР-теста, сообщает CNN Indonesia.
Двое иностранных граждан отбыли восемь месяцев в тюрьме на Бали.
Сотрудники полиции обнаружили расхождения между временем выдачи и регистрационным номером ПЦР-теста. Затем они связались с больницей, выдавшей документ, и получили подтверждение, что подобный документ никогда не выдавался.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 819 600 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов.
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