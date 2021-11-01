Джакарта, 1 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Граждан России и Украины депортировали из Индонезии после освобождения из-под стражи по делу о подделке результатов ПЦР-теста, сообщает CNN Indonesia.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

Двое иностранных граждан отбыли восемь месяцев в тюрьме на Бали.

Сотрудники полиции обнаружили расхождения между временем выдачи и регистрационным номером ПЦР-теста. Затем они связались с больницей, выдавшей документ, и получили подтверждение, что подобный документ никогда не выдавался.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 819 600 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов.