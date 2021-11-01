Граждан России и Украины депортировали с острова Бали из-за ПЦР-теста
Джакарта, 1 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Граждан России и Украины депортировали из Индонезии после освобождения из-под стражи по делу о подделке результатов ПЦР-теста, сообщает CNN Indonesia.
Konstantinos Trovas
Индонезия. Остров Бали
Двое иностранных граждан отбыли восемь месяцев в тюрьме на Бали.
Сотрудники полиции обнаружили расхождения между временем выдачи и регистрационным номером ПЦР-теста. Затем они связались с больницей, выдавшей документ, и получили подтверждение, что подобный документ никогда не выдавался.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 819 600 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов.