Алтайский край, 1 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, вступило в силу судебное решение, согласно которому десяткам жителей двух сел Барановки и Гальцовки (Змеиногорский район Алтайского края) не будут платить поднятую в 500% арендную плату за квартиры, в которых они проживали ещё с советских времён. Как сообщают «Вести-Алтай», СПК «Колхоз им. Шумакова» не смог доказать, что жилая недвижимость принадлежит колхозу. Все 30 домов передаются в ведение муниципалитета.

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Отстояли своё право на жильё и учителя.

«По решению суда, они имеют право на бесплатное проживание в своей квартире. Общими усилиями позицию пенсионеров, всю жизнь отработавших на благо страны, отстоять удалось», — информируют «Вести».

Напомним, аналогичные проблемы есть во многих сёлах Алтайская края, где имеется жилой фонд бывших колхозов и совхозов. Специальные проверки начнутся и в других сёлах края, где в подобной ситуации могли оказаться бывшие работники советских колхозов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в Алтайском крае произошёл конфликт: жителей двух алтайских сел разделили на два лагеря: тех, кто работает в местном СПК «Колхоз им. Шумакова», и всех остальных. Первые платят за жильё, оставшееся им ещё с советских времен, по 10 рублей за «квадрат», вторые — 100 рублей. Вариантов нет: либо плати, либо проваливай. А ведь «проваливай» означает, что сельчане останутся без учителей, врачей и прочих достойных земляков.

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