Улан-Удэ, , 10:52 — REGNUM В Бурятии с 1 ноября изменились правила для людей с медицинским отводом от вакцинации против коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам председателя гражданско-правового комитета администрации главы республики Валерии Халтакшиновой, для посещения кафе и торговых центров, граждане должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Ограничение не касается тех, кто следует в пункты вакцинации, расположенные в ТЦ.

«Кроме того, указом установлена рекомендация для работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Бурятия, предоставлять два выходных дня для своих сотрудников для прохождения вакцинации», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пропускную систему по QR-коду ввели для въезда в Тункинский район Бурятии. На границе муниципалитета 30 октября был установлен санитарно-эпидемиологический пост.

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