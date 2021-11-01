Москва, , 10:52 — REGNUM Нефть слегка подешевела на торгах 29 октября и завершила минувшую неделю в небольшом минусе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти

«Сегодня, 1 ноября, нефть марки Brent пытается удержаться над уровнем $83 за баррель, продолжая осциллировать вокруг 20-дневной скользящей средней.

Перед выходными доллар резко подскочил по всему спектру рынка, отыгрывая ускорение американской инфляции, которое игроки расценили как дополнительный аргумент в пользу начала сворачивания стимулов ФРС.

Однако рынок нефти достаточно спокойно перенес долларовое ралли, оставшись в пределах скромного диапазона.

Brent ожидает заседания ОПЕК+ в режиме консолидации, и если вердикт будет консервативным, у котировок будут все шансы на рост по итогам встречи экспортеров несмотря на то, что сохранение текущих темпов наращивания добычи практически учтено в текущих ценах.

Сейчас фьючерсам нужно ухватиться за уровень 83 доллара и преодолеть упомянутую скользящую среднюю, чтобы вернуться к долгосрочным максимумам.

В ближайшей перспективе цены, вероятно, продолжат консолидироваться неподалеку от текущих значений, хотя понижательные риски все же присутствуют», — считает эксперт.

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