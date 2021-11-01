Новосибирск, 1 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 1 ноября, двое сотрудников теплосетевого подразделения и слесарь лицея №12 получили травмы при осмотре теплового узла здания. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

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«Пострадавшие были госпитализированы в ожоговый центр. Сейчас медики оценивают их состояние как тяжёлое. Мы находимся на связи с семьями сотрудников, компания готова оказать им необходимую помощь и поддержку. В настоящее время теплосеть, подающая ресурс зданию, отключена. В ближайшее время ответственные службы проведут необходимые работы. Мы подадим тепло после устранения ими повреждения», — уточнили в компании.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.