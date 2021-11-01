Москва, , 10:52 — REGNUM В связи с ситуацией в Афганистане, где власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), необходимо не допустить дестабилизации политической обстановки в постсоветских государствах Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Афганистане Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главная задача для России — обеспечить стабильность центральноазиатских союзников, так как практически со всеми ними у РФ действует безвизовый режим и «нет никакой границы».

«Прежде всего необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана», — заявил в интервью телеканалу «Россия 24» Лавров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров заявил, что нынешняя ситуация в Афганистане может спровоцировать массовый отток беженцев в сопредельные государства. По его словам, к этому может привести «вытеснение этнических меньшинств с занимаемых ими территорий на фоне возрастающего уровня террористической угрозы». Тогда беженцы направятся в страны Центральной Азии, в том числе государства — члены ОДКБ, подчеркнул Сидоров.