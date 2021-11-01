Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара, возникшего после взрыва в квартире пятиэтажного жилого дома в деревне Фалилеево Кингисеппского района Ленинградской области. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Огонь Якутск.рф

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 04:23 мск 1 ноября. На месте происшествия работали дежурные смены 125-й и 120-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области (восемь человек, две единицы техники).

«Горела обстановка в квартире многоквартирного дома на площади 10 кв. м. В 05:30 пожар был ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Спасатели оперативно передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи, но те лишь констатировали смерть.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кингисеппского района, речь идет не о взрыве бытового газа, а о детонации неустановленного взрывного устройства. На месте работают дознаватели.