Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации оценили уровень туристических маршрутов в Свердловской области. Информация об этом появилась на сайте областной Госэкспертизы.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Работы по благоустройству общественных территорий проводились в рамках проекта «Жилье и городская среда». Благодаря реализации данной программы получил свое развитие в регионе и внутренний туризм. Теперь благоустроенные территории являются частью 37 туристических маршрутов.

Местные жители и туристы, желающие побывать на Среднем Урале, смогут разнообразить свой отдых и пройтись по ряду знаковых мест. Например, в городе Полевском, где в свое время жил и творил известный уральский писатель Павел Бажов, закономерно появилась туристическая «Бажовская верста». В Верхнем Тагиле — вотчине знаменитых промышленников Демидовых, заработал познавательный маршрут — «Демидовские места» с выходом на живописную Набережную огней.

С 2018 года в области благоустроили более 200 общественных территорий. Теперь люди смогут любоваться природой, отдыхая в обновленных парках и скверах.