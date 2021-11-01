Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии в связи с нерабочими днями усилили работу мобильных групп, которая проверяет выполнение ограничительных мероприятий. За два первых дня на объектах потребительского рынка выявили почти 50 нарушений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 ноября, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.

Данные минэкономразвития Чувашии Cap.ru

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По его словам, 30 — 31 октября в Чувашии работали 254 мобильные группы, которые проверили в муниципальных образованиях более 3,4 тыс. объектов потребительского рынка, в том числе почти 2,5 тыс. объектов торговли.

«Работа мобильных групп была продолжена и в ночное время. Здесь мы выявляли факты нарушений, они, к сожалению, есть. В сфере потребительского рынка выявили 48 нарушений, это 1,5% от общего числа обследованных объектов», — сказал Дмитрий Краснов.

По данным министерства, наибольшее число нарушений выявлено в Чебоксарах и Канаше — по 12.

«Все крупные торговые центры ответственно подошли к соблюдению ограничений, все они были закрыты, за исключением продовольственной группы товаров, аптек, а также выдачи интернет-заказов и доставки», — сказал министр.

Краснов также проинформировал, что на введённые ограничительные меры «бизнес реагирует по-разному, но в основном адекватно».