Кострома, , 12:03 — REGNUM В Костромской области продолжает расти число заражений COVID-19, за сутки инфекцию выявили у 206 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. Напомним, рост случаев инфекции в регионе продолжается с 6 октября 2021 года. Тогда COVID-19 диагностировали у 141 костромича. С этого момента количество заражений не снижалось.

Из-за продолжения четвёртой волны коронавируса в области введен ряд ограничений — в некоторые общественные места горожан пускают исключительно по QR-кодам, возвращена самоизоляция для непривитых пенсионеров с 60 лет, некоторым организациям предписано привить 80% сотрудников, в период нерабочих дней рестораны и кафе закроются на ночь, гостиницы будут заселять туристов только при наличии QR-кодов и ПРЦ-тестов. Удаленный режим работы для части пожилых сотрудников и специалистов с беременностью, хроническими заболеваниями стал обязательным.

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