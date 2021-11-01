Воронеж, , 10:50 — REGNUM Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19 начнёт работу в Воронеже с 2 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона. Расположится центр в Воронежском концертном зале по адресу улица Театральная, 17.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Работа центра будет организована в формате мобильных медицинских бригад, принимать пациентов здесь будут со 2 ноября ежедневно с 8:00 до 20:00. Обратиться в центр первичного осмотра смогут все воронежцы, у которых наблюдаются симптомы, не исключающие COVID-19, если по каким-то причинам они не смогли обратиться в территориальную поликлинику.

«Обязательное требование для пациентов — возможность добраться пешком или на личном транспорте. При отсутствии таких условий нужно обращаться в близлежащую территориальную поликлинику», — уточнили в пресс-службе.

Записаться на приём в центре рекомендуется заранее, по телефону 272−76−22, с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Медики центра в случае подтверждения COVID-19 оформят листок нетрудоспособности и выдадут лекарства, при необходимости направят на КТ, пациентов с тяжёлой формой заболевания госпитализируют.