Благовещенск, , 10:48 — REGNUM За неделю уровень заболеваемости коронавирусом в Амурской области вырос на 9,7%. За этот период выявлено 1047 новых случаев COVID-19 (неделей ранее — 954), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самый высокий прирост продемонстрировали Благовещенск, Свободный, Тамбовский район, Тында, Райчихинск и Магдагачинский район. На столицу региона приходится около трети заболевших. Среди заразившихся только 4,8% жителей вакцинированы. Почти 20% пациентов находятся в возрастной группе 65+, доля несовершеннолетних — 16%.

«На 43 неделе заболеваемость внебольничными пневмониями остается на высоком уровне, среди детей 7−14 лет отмечается рост заболеваемости на 87,5% в возрастной категории 15−17 лет рост на 50%», — также подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября пропускная система по QR-кодам, подтверждающим наличие иммунитета от COVID-19, начнёт действовать в кафе и ресторанах Белогорска, Свободного, Зеи, Шимановска, Райчихинска и Благовещенского района. Ограничения также распространят на спортшколы, тренажёрные залы и фитнес-центры Благовещенска.