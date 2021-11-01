Брянск, , 10:52 — REGNUM В Брянской области 1 ноября подтверждено 498 новых случаев COVID-19, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки и стало очередным рекордом. За выходные количество заболевших увеличилось на тысячу человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в Брянской области составляет 76 800, тогда как 30 октября было зафиксировано 75 808 случаев заболевания COVID-19. В целом, в регионе выполнено 958 506 исследований на коронавирус, в том числе 5 474 теста проверены за сутки.

Справились с заражением 68 957 жителей Брянской области, 307 пациентов выписаны после выздоровления за минувшие сутки.