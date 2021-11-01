Новосибирск, 1 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Новосибирске организовано проведение доследственной проверки по сообщению о том, что трое мужчин провалились в яму с кипятком. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Znaikak.ru Кипяток

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что сегодня в подвале лицея в Центральном районе города Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком. В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая врачебная помощь», — уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.