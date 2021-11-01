Москва, 1 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. После сильного укрепления рубля к американскому доллару на прошлой неделе наблюдалась логичная коррекция, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

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«Логичная, потому что все известные позитивные факторы, способствующие росту курса рубля, уже учтены в ценах, а новых данных, способных продолжить этот тренд, пока не поступало. В такой ситуации небольшая коррекция курса доллара вверх не вызывает удивления.

Так, на прошлой неделе курс доллара США к российскому рублю локально опускался ниже отметки 69,30 рубля за один доллар.

После чего начался отскок от достигнутых минимумов и по состоянию на утро 1 ноября биржевой курс американской валюты составляет 71,15 рубля за доллар. Тем не менее, говорить о полноценном развороте на валютном рынке пока рано.

Самым важным событием этой недели, способным повлиять на курс доллара не только к рублю, но и ко всем остальным валютам, станет заседание ФРС 3 ноября.

Ожидается, что на этом заседании ФРС может объявить о сокращении своей программы выкупа активов. А так же, возможно, дать ориентир по своим планам на 2022 год.

Любые намеки со стороны ФРС на скорое ужесточение ДКП в США будут восприняты участниками валютного рынка как бычий сигнал для доллара.

Что касается прогнозов по курсу доллара на ноябрь. Скорее всего, потолок текущей коррекции американской валюты ограничен уровнем 72 рубля за доллар. В случае закрепления американца выше этого значения, будут основания говорить о смене среднесрочного тренда на укрепление рубля.

Если этого не случится и тренд на укрепление рубля сохранится, то в качестве поддержки доллару выступит уровень 68 рублей за доллар», — считает эксперт.

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