Минск, , 10:45 — REGNUM Сотрудница польского белорусскоязычного телеканала «Белсат» и заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Ирина Славникова задержана с мужем ночью в Национальном аэропорту «Минск» сотрудниками милиции. Об этом 1 ноября сообщает Polskie Radio.

Милиция Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальная причина задержания пока не раскрывается. Известно, что сам телеканал «Белсат» в Белоруссии признан экстремистским. В настоящее время двое репортеров «Белсата» — Екатерина Андреева и Дарья Чульцова — уже отбывают в Белоруссии тюремный срок в два года.

Польский телеканал «Белсат» создан специально для белорусской аудитории и вещает на белорусском языке. Редакционная политика СМИ резко оппозиционна по отношению к властям Белоруссии.