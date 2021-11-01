Москва, , 10:45 — REGNUM Ухудшение ситуации с распространением в РФ коронавируса потребовало еще большего сокращения оборота наличных денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ выросло количество выданных кредитных карт.

Кредитная карта

«Количество выданных кредитных карт выросло по нескольким причинам, — сказал экономист. — Во-первых, идет активная рекламная кампания со стороны банков для привлечения большего количества целевого сегмента. Банки предлагают различные льготы за пользование кредитным лимитом, до более чем трех месяцев увеличивают льготный период кредитования, то есть период, в течение которого процент за пользование денежными средствами не начисляется или имеет существенно более низкую ставку».

Во-вторых, по мнению эксперта, данная ситуация продиктована инфляционными ожиданиями потребителей.

«Как известно, это приводит к росту спроса и, соответственно, необходимости заимствования денег для удовлетворения возросшего спроса. В-третьих, ухудшение ситуации с пандемией привело к еще большей необходимости сокращения оборота наличных денег, — сказал Ходжа. — Очевидно, что рост выдачи кредитных карт увеличит закредитованность населения. Однако опасность заключается не в том, сколько кредитов люди взяли (очевидным примером являются западные страны), а платёжеспособность заёмщиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году потребительское поведение граждан РФ адаптировалось к коронавирусу.

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