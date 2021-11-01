Казань, , 11:04 — REGNUM У 33-летнего жителя Санкт-Петербурга на стационарном посту полиции в Татарии автоинспекторы обнаружили крупную партию наркотического вещества. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, водителя на автомобиле иностранного производства остановили для проверки документов.

Наркомания Pixabay.com

Мужчина предъявил автоинспекторам ДПС водительское удостоверение с признаками подделки. При общении с полицейскими он сильно нервничал. Было решено провести досмотр транспортного средства. В багажном отсеке для запасного колеса инспекторы обнаружили полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом внутри. По результатам исследований, изъятое является наркотическим веществом общей массой более 17 кг.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере»). Также установлено, что водитель в июне 2019 года был лишен на 18 месяцев права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Наркокурьера заключили под стражу.

ИА REGNUM ранее сообщало, двое мужчин ехали по федеральной трассе со стороны Москвы в направлении Уфы. В Татарии во время проверки документов 43-летний водитель сильно нервничал и излишне суетился. В связи с этим было принято решение провести личный досмотр мужчин и транспортного средства. В салоне автомобиля и в спортивных сумках изъяли обмотанные изолентой 76 свертков с неизвестным веществом. У пассажира в носке также обнаружили подобный сверток.

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