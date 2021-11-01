Москва, , 10:43 — REGNUM В настоящее время не предвидится предпосылок для ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Инфляция Pixabay.com

«Меры ЦБ, направленные на сдерживание инфляции и создание условий для поддержания стабильного уровня цен, преследуют цель сбалансированного развития экономики, — сказал экономист. — Потому что именно инфляция, особенно при высоких ее темпах является серьезным фактором экономического дисбаланса. Кроме того, Центральный банк сегодня достаточно серьезно отслеживает ситуацию на рынке кредитов с тем, чтобы не допустить даже угрозы возникновения кредитного пузыря».

Как пояснил Твердохлеб, действия Центрального банка во многом носят превентивный характер и тем самым ориентируют экономику.

«Объем этих мер на сегодняшний день абсолютно оправдан и адекватен складывающейся ситуации. Предпосылок для каких-то более жестких мер пока нет и не предвидится», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ повышенная инфляция будет иметь место еще полгода или год.