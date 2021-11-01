Москва, 1 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. За 2020−2021 годы Центр Гамалеи — разработчик и один из производителей «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — заключил свыше 25 госконтрактов на работы по производству вакцины, в которых он выступил заказчиком. Общая стоимость сделок, включая три валютных контракта на сумму 30,1 млн долларов США, в переводе на рубли превысила 113,6 млрд рублей. Объединяет их то, что они заключены «с единственным поставщиком», данные которого в базе не раскрываются, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные проекта «Госрасходы» Счетной палаты РФ.

Контракт в рублях

Самый крупный контракт, в котором Центр Гамалеи выступил заказчиком, был заключён в конце июля 2021 года на сумму более 33,5 млрд рублей. По нему исполнитель, данные которого в карточке не приводились, должен был выполнить «работы по производству лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак», Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Результат выполнения контракта — 34 839 120 доз. При таких данных стоимость одной дозы в рамках данного тендера порядка 962 рублей. Это выше отпускной цены на «Спутник V», утвержденной правительством РФ, на 100 рублей.

Схожая ситуация наблюдается и с контрактом, заключенным 19 июля 2021 года, с тем же наименованием лота, но на 9 409 200 доз и ценой — 9,047 млрд рублей. Одна доза по нему оценивается в 961,57 рубля.

9 августа 2021 года Центром Гамалеи подписан контракт на 2,231 млрд рублей и производство 6 млн доз уже «Спутника Лайт». Стоимость одной дозы в рамках этого контракта составляет 372 рубля.

Примечательно: закупка Центра Гамалеи на транспортировку вакцины, контракт по которой подписан в январе 2021 года на сумму более 349 млн рублей, также проведена через закупку у единственного поставщика. Срок действия контракта был по 31 марта 2021 года.

Напомним, в октябре 2021 года Александр Гинцбург, глава Центра Гамалеи, чьи задекларированные доходы за первый год пандемии выросли более чем вдвое (с 7,7 до 18,3 млн рублей), заявил, что вакцинация двумя компонентами «Спутник V» и ревакцинация назальной формой с большой вероятностью защитит как от тяжёлых последствий, а может даже и от заражения коронавирусом в целом.

Гинцбург и центр Гамалеи: у кого оптом скупают вакцину за рубли и доллары?