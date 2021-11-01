Кемерово, 1 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Кемеровскую область поступили 56 новых школьных автобусов. Они будут перевозить более тысячи школьников из 22 муниципалитетов, сообщили в региональном правительстве.

Администрация правительства Кемеровской области Школьные автобусы

«Безопасность детей для нас на первом месте. Ежедневно в Кузбассе в школу и обратно доставляют более 14 тысяч школьников из 764 сёл, посёлков, деревень, и необходимо обеспечить им все условия для комфортных поездок. Транспорт мы активно обновляем: с 2018 года в регион поступило уже 257 автобусов, таким образом, из 475 машин более половины — новых. Работу будем продолжать», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Партия включает 34 автобуса ПАЗ (24 пассажира) и 22 автобуса ГАЗ (12−24 места в зависимости от модификации). Транспорт оборудован всем необходимым для безопасных поездок детей. Скорость автобуса автоматически ограничивается — не более 60 километров в час, есть встроенный контроль за соблюдением маршрута, учитывается время непрерывной работы водителя рулем.

Общая стоимость техники — 114 миллионов рублей, средства направлены из федерального бюджета.