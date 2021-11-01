Уфа, , 10:40 — REGNUM Новые автобусы для Уфы поступили в Башкирию. Об этом 1 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Автобус Mupsat.ru

По его словам, это будет способствовать уменьшению времени ожидания автобусов.

«Еще меньше будут перерывы между рейсами. Мы получили новую партию автобусов», — написал Хабиров.

По информации некоторых СМИ, в Уфу поступили еще 30 автобусов большого класса марки «НЕФАЗ» .

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школы Башкирии получили 114 автобусов для перевозки детей.