Ижевск, , 10:38 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 ноября прививку от коронавируса сделали 516 606 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получили 346 230 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 30 и 31 октября, вакцинировались 10 493 жителя республики. 1880 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 96 908 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 2507 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября в республике провели 1 987 820 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7575 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8920 исследований.

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